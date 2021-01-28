Теннисистка Зара Даркен совершила рывок в юниорском рейтинге Европы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 13-летняя казахстанка Зара Даркен в обновленном юниорском рейтинге Европейской теннисной федерации среди игроков не старше 14 лет поднялась на 10 позиций и занимает 21 место. Такой рывок удался юной спортсменке после успешного выступления на турнирах серии TE (Теннис Европы), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

На соревновании Smena Cup (Беларусь) Зара дошла до полуфинала, где уступила в напряженной борьбе Полине Кухаренко из Беларуси.

Стоит отметить, что казахстанка - одна из самых молодых теннисисток в топ-25 юниорского рейтинга ТЕ (Теннис Европы).