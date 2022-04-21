Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Теннисистка Юлия Путинцева вышла во второй круг турнира в Стамбуле

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
21 Апреля 2022, 00:44
Теннисистка Юлия Путинцева вышла во второй круг турнира в Стамбуле

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанка Юлия Путинцева в стартовой игре одолела Магду Линетт из Польши. Игра, которая продолжалась два часа с небольшим, завершилась со счетом 7:6 (8:6), 6:4, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

Казахстанка выполнила одну подачу на вылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти.

Во втором раунде Путинцева сыграет против Ребекки Петерсон из Швеции. Матч пройдет 21 апреля.

Еще один казахстанец 33-я ракетка мира Александр Бублик, уступил финну Эмилу Руусувуори, занимающему 73-ю строчку рейтинга ATP, со счетом 3:6, 1:6 во втором круге турнира в Барселоне.

Ранее сообщалось, что теннисист Дмитрий Попко завершил выступления на турнире в Праге.


Спорт   Турция   Теннис  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане запускают новый пригородный маршрут
В Астане запускают новый пригородный маршрут
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай
Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай
Смертельное ДТП совершил нелегальный перевозчик в СКО
Смертельное ДТП совершил нелегальный перевозчик в СКО
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
Завершился первый день VII чемпионата мира по рукопашному бою в Астане
Завершился первый день VII чемпионата мира по рукопашному бою в Астане