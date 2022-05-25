25 Мая 2022 03:16

Теннисистка Юлия Путинцева успешно стартовала на «Ролан Гаррос»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева 24 мая дебютировала на Открытом чемпионате Франции «Ролан Гаррос» в Париже, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Теннисистка из Казахстана одержала победу над румынской спортсменкой Ириной Марией Барэ в двух сетах с общим счетом 6:3, 6:1. Встреча продлилась один час и восемь минут.

По ходу матча Путинцева не исполнила ни одной подачи навылет и совершила одну двойную ошибку. Выиграла пять очков и шесть геймов подряд.

На данный момент Путинцева располагается на 37-й строчке рейтинга WTA (Женская теннисная ассоциация). Матч проходил на стадии 1/64 финала турнира Большого шлема.

Ранее на «Ролан Гаррос» с побед стартовали первые ракетки Казахстана - Елена Рыбакина и Александр Бублик.