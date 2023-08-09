Теннисистка Юлия Путинцева победила в первом круге на турнире в Монреале

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (61-е место в рейтинге WTA) обыграла американку Бернарду Перу (53-е место) в первом круге турнира в Монреале, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Юлия Путинцева победила Бернарду Перу в двух сетах — 6:3, 6:4 — и вышла во второй круг соревнований.

Напомним, турнир в Монреале складывался для второй ракетки Казахстана так: в полуфинале квалификации Юлия Путинцева разгромила канадку Мию Купрес (860-е место) — 2:6, 6:2, 6:0, а в финале неожиданно уступила австралийке Кимберли Биррелл (114-е место) — 2:6, 4:6. Несмотря на поражение, казахстанка продолжила выступление на турнире и попала в основную сетку.