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Теннисистка Юлия Путинцева победила в первом круге на турнире в Монреале

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
9 Августа 2023, 06:38
Теннисистка Юлия Путинцева победила в первом круге на турнире в Монреале Фото: sports.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (61-е место в рейтинге WTA) обыграла американку Бернарду Перу (53-е место) в первом круге турнира в Монреале, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Юлия Путинцева победила Бернарду Перу в двух сетах — 6:3, 6:4 — и вышла во второй круг соревнований.

Напомним, турнир в Монреале складывался для второй ракетки Казахстана так: в полуфинале квалификации Юлия Путинцева разгромила канадку Мию Купрес (860-е место) — 2:6, 6:2, 6:0, а в финале неожиданно уступила австралийке Кимберли Биррелл (114-е место) — 2:6, 4:6. Несмотря на поражение, казахстанка продолжила выступление на турнире и попала в основную сетку.

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