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Теннисистка Воскобоева стала финалисткой парного турнира в Москве

28 Июля 2018 19:00 103
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Теннисистка Воскобоева стала финалисткой парного турнира в Москве

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Российская теннисистка Александра Панова и Галина Воскобоева из Казахстана преодолели барьер 1/2 финала парного турнира в Москве, обыграв швейцарку Ксению Нолл и шведку Йоханну Ларссон, - 6/4, 2/6, 11:9. Об этом передает Sports.kz.

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Встреча продлилась 1 час 38 минут. Александра и Галина сделали три брейка и два эйса, пять раз ошибившись при подаче. Нолл и Ларссон трижды брали подачу соперниц, совершили два эйса и пять двойных ошибок.

В финале соревнований Moscow River Cup в парном разряде Панова и Воскобоева сразятся либо с Верой Звонарёвой и Анастасией Потаповой, либо с Катериной Козловой и Натальей Вихлянцевой. 

 

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Ключевые слова: Спорт,
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