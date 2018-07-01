Теннисистка Воскобоева стала финалисткой парного турнира в Москве
28 Июля 2018 19:00 103
Поделиться:
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Российская теннисистка Александра Панова и Галина Воскобоева из Казахстана преодолели барьер 1/2 финала парного турнира в Москве, обыграв швейцарку Ксению Нолл и шведку Йоханну Ларссон, - 6/4, 2/6, 11:9. Об этом передает Sports.kz.
Новости по темеКазахстанские теннисистки не изменили положения в ТОП-100 рейтинга WTA Зарина Дияс пошла на понижение в ТОП-100 рейтинга WTA
Встреча продлилась 1 час 38 минут. Александра и Галина сделали три брейка и два эйса, пять раз ошибившись при подаче. Нолл и Ларссон трижды брали подачу соперниц, совершили два эйса и пять двойных ошибок.
В финале соревнований Moscow River Cup в парном разряде Панова и Воскобоева сразятся либо с Верой Звонарёвой и Анастасией Потаповой, либо с Катериной Козловой и Натальей Вихлянцевой.
Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
Читайте также
- Официально утвержден очередной участник андеркарда боя Головкин - «Канело» II
- Трансфер Твумаси вошел в ТОП-3 самых дорогих для клуба Ла Лиги
- Казахстанский тяжеловес прошел взвешивание перед титульным боем в США
- Кубок Астаны по лыжероллерам посвятят памяти Дениса Тена
- Казахстанская дзюдоистка выиграла «бронзу» на Гран-при Хорватии
- «Канело» обратился к СМИ перед вторым боем с Головкиным
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн