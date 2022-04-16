РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:46, 15 Апрель 2022 | GMT +6

    Теннисистка Рыбакина с разгрома дебютировала на турнире Билли Джин Кинг

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина сыграла свой первый матч на международном турнире Кубок Билли Джин Кинг в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В дебютной игре на турнире казахстанка встретилась с немецкой теннисисткой Лаурой Зигемунд и одержала разгромную победу в двух сетах со счетом 6:0 и 6:1. Встреча продлилась всего один час и 12 минут.

    По ходу игры Рыбакина исполнила шесть подач навылет и совершила две двойные ошибки. Также казахстанская теннисистка выиграла восемь очков и шесть геймов подряд.

    Стоит напомнить, что сегодня другая казахстанка Юлия Путинцева обыграла экс-первую ракетку мира Анжелику Кербер.


    Теги:
    Спорт Теннис
    Сейчас читают
    Сегодня, 05:55
    Центр ветеранов открыли в Семее
    Сегодня, 04:04
    Опасный микропластик обнаружили в облаках
    Сегодня, 03:33
    Данир Калдыбеков выиграл турнир ITF Juniors J100 Shymkent Open
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!