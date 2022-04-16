Теннисистка Рыбакина с разгрома дебютировала на турнире Билли Джин Кинг

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина сыграла свой первый матч на международном турнире Кубок Билли Джин Кинг в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В дебютной игре на турнире казахстанка встретилась с немецкой теннисисткой Лаурой Зигемунд и одержала разгромную победу в двух сетах со счетом 6:0 и 6:1. Встреча продлилась всего один час и 12 минут.

По ходу игры Рыбакина исполнила шесть подач навылет и совершила две двойные ошибки. Также казахстанская теннисистка выиграла восемь очков и шесть геймов подряд.

Стоит напомнить, что сегодня другая казахстанка Юлия Путинцева обыграла экс-первую ракетку мира Анжелику Кербер.