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    09:11, 11 Апрель 2022 | GMT +6

    Теннисистка Путинцева впервые покинула топ-50 мирового рейтинга

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновленную версию рейтингов в одиночном и парном разрядах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Первую тройку составляют полька Ига Свёнтек, чешская спортсменка Барбора Крейчикова и Паула Бадоса из Испании.

    Сильнейшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина потеряла одну позицию, став 19-й. Юлия Путинцева сместилась на шесть мест и заняла 52-ю строчку — к слову, Путинцева покинула топ-50 впервые с 2018 года. Зарина Дияс осталась 113-й.

    В парном рейтинге лидируют Катерина Синякова и Барбора Крейчикова из Чехии, а также бельгийка Элизе Мертенс.

    Казахстанка Анна Данилина поднялась с 21-го на 20-е место, повторив личный рекорд парного рейтинга. Рыбакина осталась 54-й.

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