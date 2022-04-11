Теннисистка Путинцева впервые покинула топ-50 мирового рейтинга

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновленную версию рейтингов в одиночном и парном разрядах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Первую тройку составляют полька Ига Свёнтек, чешская спортсменка Барбора Крейчикова и Паула Бадоса из Испании.

Сильнейшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина потеряла одну позицию, став 19-й. Юлия Путинцева сместилась на шесть мест и заняла 52-ю строчку — к слову, Путинцева покинула топ-50 впервые с 2018 года. Зарина Дияс осталась 113-й.

В парном рейтинге лидируют Катерина Синякова и Барбора Крейчикова из Чехии, а также бельгийка Элизе Мертенс.

Казахстанка Анна Данилина поднялась с 21-го на 20-е место, повторив личный рекорд парного рейтинга. Рыбакина осталась 54-й.