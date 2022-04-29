Теннисистка Путинцева успешно стартовала на турнире в Мадриде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Теннисистка из Казахстана Юлия Путинцева сыграла первый матч грунтового турнира в столице Испании Мадриде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанская спортсменка встретилась на корте с американской теннисисткой Шелби Роджерс, занимающей 48-ю позицию рейтинга WTA. Путинцева одержала победу в двух сетах со счетом 7:5, 7:5. Матч продлился два часа и одну минуту.

По ходу встречи казахстанка не исполнила ни одной подачи навылет и совершила три двойные ошибки. Также Путинцева выиграла пять очков и четыре гейма подряд.

Благодаря этой победе Ю. Путинцева пробилась в 1/16 финала турнира.