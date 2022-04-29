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    03:33, 29 Апрель 2022 | GMT +6

    Теннисистка Путинцева успешно стартовала на турнире в Мадриде

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Теннисистка из Казахстана Юлия Путинцева сыграла первый матч грунтового турнира в столице Испании Мадриде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Казахстанская спортсменка встретилась на корте с американской теннисисткой Шелби Роджерс, занимающей 48-ю позицию рейтинга WTA. Путинцева одержала победу в двух сетах со счетом 7:5, 7:5. Матч продлился два часа и одну минуту.

    По ходу встречи казахстанка не исполнила ни одной подачи навылет и совершила три двойные ошибки. Также Путинцева выиграла пять очков и четыре гейма подряд.

    Благодаря этой победе Ю. Путинцева пробилась в 1/16 финала турнира.

    Теги:
    Спорт Теннис
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