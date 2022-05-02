Теннисистка Куламбаева выиграла 16-й титул ITF в парном разряде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева второй раз подряд выиграла турнир в Шымкенте с призовым фондом в 15 тыс. долларов. Неделю назад Куламбаева праздновала победу в дуэте с россиянкой Анастасией Сухотиной, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

На этот раз ей в напарницы досталась представительница Нидерландов Джудит Виссхер. В финале они встретились с Жанель Рустемовой и Аружан Сагандыковой: эта казахстанская пара накануне в полуфинале сотворила сенсацию, обыграв вторых сеянных соревнования - казахстанку Айнитдинову и россиянку Сухотину.

В финале в первом сете Рустемова и Сагиндикова продолжили удивлять, поведя со старта 2:0. Куламбаева и Виссхер сначала совершили камбэк, а потом сами оторвались от соперниц на два очка, однако по итогам восьми геймов счет был вновь ничейным – 4:4. Следующие четыре розыгрыша победителя также не выявили, и со счета 6:6 партия перешла на тай-брейк. В нем поначалу борьба также была равной, но в итоге фавориты решающего матча взяли свое: 7:4 на тай-брейке и 7:6 в матче.

Во втором сете Куламбаева и Виссхер полностью забрали инициативу, взяв пять розыгрышей кряду. Рустемова и Сагиндикова «размочили счет» лишь в шестом гейме – 1:5. Но это уже ничего не решало: в следующем розыгрыше первая пара турнира поставила точку - и в партии, и в матче.

Куламбаева завоевала второй домашний титул подряд. Для нее под эгидой ITF он стал 18-м в целом в карьере и 16-м в парном разряде.

Фото: ktf.kz