Теннисистка из РК стала победительницей парного разряда на турнире в США

ЧАРЛЬСТОН. КАЗИНФОРМ - В американском Чарльстоне завершился турнир серии ITF World Tennis Tour с призовым фондом 60 тыс. долларов. Казахстан на данном старте представляла 23-летняя Анна Данилина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В четвертьфинале одиночного разряда наша соотечественница в упорной борьбе уступила победу третьей сеянной теннисистке турнира Марии-Камиле Серрано из Колумбии. Их трехсетовый матч закончился счетом 6:7(3), 6:4, 7:5 в пользу колумбийки.

В парном разряде Анна Данилина дошла до финала, и в паре с 21-летней американкой Ингрид Нил стала победительницей турнира. В главном матче девушки обыграли Владику Бабич из Черногории и Кэйтлин Хурески из США со счетом 6:1, 6:1.