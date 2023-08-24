Теннисистка из Казахстана Жибек Куламбаева стартовала с победы на турнире в Польше

БЫДГОЩЕ. КАЗИНФОРМ - Теннисистка из Казахстана Жибек Куламбаева сыграла в дебютном матче одиночного разряда на грунтовом турнире серии ITF в польском Быдгоще, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанcкая теннисистка провела встречу со словацкой спортсменкой Наталией Слаба и одержала уверенную победу в двух сетах с общим счетом 6:2, 6:2.

Встреча прошла на стадии 1/16 финала турнира. В следующем матче казахстанка проведет игру против другой словацкой спортсменки Катарины Кузмовой.

На данный момент 23-летняя Куламбаева располагается на 442-ой позиции рейтинга WTA (Женская теннисная ассоциация).





