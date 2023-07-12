Теннисистка из Казахстана волевой победой стартовала на турнире в Риме

РИМ. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева (435-я ракетка мира) сыграла первый матч на грунтовом турнире ITF в итальянском Риме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Теннисистка из Казахстана провела встречу со словацкой спортсменкой Аникой Яшковой (607-й номер WTA) и одержала победу в трех сетах с общим счетом 2:6, 6:3, 6:2. Встреча продлилась один час и 58 минут.

Отметим, что данный матч состоялся на стадии 1/16 финала, в 1/8 финала 23-летняя казахстанская теннисистка сыграет с победительницей пары спортсменок Лина Джёрческа (Северная Македония) — Лаура Маир (Италия), встреча которых пройдет 12-го июля.