Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Теннисистка Гозаль Айнитдинова успешно стартовала на турнире в Усть-Каменогорске
10 Августа 2022 21:02

Теннисистка Гозаль Айнитдинова успешно стартовала на турнире в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Усть-Каменогорске продолжается женский турнир серии ITF World Tennis Tour W25, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Казахстанка Гозаль Айнитдинова в первом круге разгромила израильтянку Коэн Сапир 6:2, 6:1. В следующем раунде Гозаль сыграет со своей соотечественницей Жибек Куламбаевой.

Не смогли выйти во второй круг турнира местные любимицы, воспитанницы школы тенниса Усть-Каменогорска – Татьяна Николенко и Малика Амиргалиева. Татьяна проиграла Екатерине Маклаковой (Россия) – 0:6, 0:6. 14-летняя Малика достойно сражалась с 21-летней Ариной Соломатиной (Россия), которая занимает в мировом рейтинге WTA 1 473-ю позицию. Россиянке понадобилось почти три часа, чтобы одолеть казахстанку. Итоговый счет – 3:6, 6:2, 6:3 в пользу Соломатиной. Но Малика не покидает турнир – завтра ей предстоит сыграть четвертьфинал в парном разряде соревнования.





Фото: ktf.kz


Новости по теме
Данияр Елеусинов сделал заявление о завершении карьеры
Казахстанский подросток-спидкубер выпустил книгу о больших возможностях маленькой головоломки
Впервые в Казахстане пройдет чемпионат Азии по спидкубингу
Читайте также
Данияр Елеусинов сделал заявление о завершении карьеры
Казахстанский подросток-спидкубер выпустил книгу о больших возможностях маленькой головоломки
Впервые в Казахстане пройдет чемпионат Азии по спидкубингу
Ответный матч Лиги конференций «Кызыл-Жар» - АПОЭЛ состоится в Нур-Султане
Более 720 мальчишек Тараза сыграли в чемпионате города по футболу
Михаил Кукушкин вышел во второй круг теннисного турнира в Чикаго
Команда РК по таеквондо завоевала первую медаль на Играх исламской солидарности
Геннадий Головкин возглавил рейтинг лучших средневесов по версии ESPN
Популярное
1 Выращиванием петуний занимаются 150 дворов в селе СКО
2 Досудебное расследование прекратили в отношении экс-начальника миграционной службы ДП Атырауской области
3 Бойцы Нацгвардии спасли тонущего мужчину в Нур-Султане
4 Поиски пропавшей девочки в Костанае ведутся с помощью мотодельтаплана
5 Соглашение о сокращении потребления российского газа вступило в силу в ЕС

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Акимы получили реальную возможность улучшить жизнь людей на местах
Санат Кушкумбаев
Саудовская сторона с интересом восприняла планы Казахстана
Архив