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Теннисистка Ева Корышева попала в топ-50 лучших игроков Европы

1 Марта 2023, 14:26
Теннисистка Ева Корышева попала в топ-50 лучших игроков Европы Фото: ktf.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международная федерация тенниса (ITF) и Европейская теннисная ассоциация (TE) обновили свои рейтинги игроков среди юниоров. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

В рейтинге Tennis Europe среди игроков до 14 лет у девочек значительный скачок совершила воспитанница актюбинской школы тенниса Ева Корышева. Юная казахстанка влетела сразу на 16 пунктов и теперь занимает 45-е место. Томирис Нуржан расположилась на 188-й позиции, а Еркежан Жанатаева – на 199-й.

У юношей астанчанин Ярослав Пшеничный занимает 73-е место, Роберт Каминский поднялся на 50 пунктов и теперь он 99-я ракетка Европы, Михаил Мищенко – 128-й.
В юниорском рейтинге ITF Сандугаш Кенжибаева занимает 87-е место, Асылжан Арыстанбекова – 128-я, Дана Байдаулет – 148-я, Айя Нупбай – 159-я. У мальчиков лучшим из казахстанцев стал Ерасыл Ердилда, который занимает 118-е место, Максим Батютенко – 123-й, Виталий Зацепин – 200-й, Ильяс Маратулы – 277-й, Амир Омарханов – 283-й. Прогресса добился Зангар Нурланулы - он поднялся на 89 пунктов и теперь расположился на 844-м месте.


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