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Теннисистка Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Дубае

19 Февраля 2020 23:26
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Теннисистка Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Дубае

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 19-я ракетка мира, представительница Казахстана Елена Рыбакина, одолела чешку Катержину Синякову, занимающую 58-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/3, 6/3 во втором круге турнира в Дубае. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на sports.kz.

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Матч продолжался 1 час 21 минуту. За это время 20-летняя Рыбакина выполнила четыре эйса, ни разу не ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов, а 23-летняя Синякова трижды подала навылет, допустила пять двойных ошибок и сделала два брейка. Ранее счёт в личных встречах был 2:2.

В четвертьфинале соревнований Dubai Duty Free Championships Рыбакина сразится с чешкой Каролиной Плишковой.

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Ключевые слова: Спорт,
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