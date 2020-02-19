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Теннисистка Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Дубае
19 Февраля 2020 23:26
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 19-я ракетка мира, представительница Казахстана Елена Рыбакина, одолела чешку Катержину Синякову, занимающую 58-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/3, 6/3 во втором круге турнира в Дубае. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на sports.kz.
Новости по темеЕлена Рыбакина вошла в топ-20 мирового рейтинга теннисисток Елена Рыбакина вышла в финал турнира в Санкт-Петербурге Рыбакина поборется за главный трофей турнира в Санкт-Петербурге
Матч продолжался 1 час 21 минуту. За это время 20-летняя Рыбакина выполнила четыре эйса, ни разу не ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов, а 23-летняя Синякова трижды подала навылет, допустила пять двойных ошибок и сделала два брейка. Ранее счёт в личных встречах был 2:2.
В четвертьфинале соревнований Dubai Duty Free Championships Рыбакина сразится с чешкой Каролиной Плишковой.
Ключевые слова: Спорт,
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