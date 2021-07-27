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Теннисистка Елена Рыбакина вышла в 1/4 финала Олимпийских игр

27 Июля 2021 17:32
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Теннисистка Елена Рыбакина вышла в 1/4 финала Олимпийских игр

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина пробилась в четвертьфинал Олимпийских игр, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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В 1/8 финала ей противостояла хорватка Донна Векич. Матч между спортсменками продлился два сета. Рыбакина одержала победу со счетом 7:6, 6:4.

За выход в полуфинал она будет биться с испанкой Гарбинье Мугурусой.

Ранее Елена Рыбакина победила шведку Ребекку Петерсон (6:2, 6:3) и австралийку Саманту Стосур (6:4, 6:2). Представлявшие Казахстан в одиночном разряде Зарина Дияс, Ярослава Шведова и Юлия Путинцева снялись из-за травм еще в первом круге.



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