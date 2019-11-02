Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:00
-
-
вчера 20:35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Теннисистка Данилина вышла в финал международного турнира ITF
2 Ноября 2019 12:52
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Парагвае проходит международный турнир по теннису серии ITF. Казахстанская теннисистка Анна Данилина вышла в финал турнира в парном разряде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Новости по темеАлександр Бублик не смог выйти в основной раунд крупного турнира в Париже Кукушкин не смог выйти в 1/4 финала теннисного турнира серии ATP Новак Джокович и Рафаэль Надаль прибыли в столицу
В дуэте с представительницей Швейцарии Конни Перрен, Данилиной удалось обыграть теннисисток из Бразилии Лауру Пигосси и Луизу Стефани со счетом 7:5, 6:7 (1), 10:6. В финале им предстоит встреча с представительницей Испании Джорджиной Перес и спортсменкой из Венесуэлы Андреей Гамис. В одиночном разряде Анна Данилина выбыла из борьбы во втором круге, уступив Саре Эррани из Италии – 6:7 (4), 6:3, 0:6.
Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Казахстанка взяла «бронзу» ЧМ (U-23) по женской борьбе
- Жалгас Жумагулов сделал неожиданное заявление о завершении карьеры
- «Барыс» подписал контракт со шведским нападающим
- Назван лучший футболист октября в Казахстанской Премьер-Лиге
- «Бейбарыс» из Атырау выступит в Континентальном Кубке по хоккею
- Казахстанская федерация хоккея представила логотип Олимпийского квалификационного турнира в Нур-Султане
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
954-047