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Теннисистка Данилина вышла в финал международного турнира ITF

2 Ноября 2019 12:52
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Теннисистка Данилина вышла в финал международного турнира ITF

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Парагвае проходит международный турнир по теннису серии ITF. Казахстанская теннисистка Анна Данилина вышла в финал турнира в парном разряде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

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В дуэте с представительницей Швейцарии Конни Перрен, Данилиной удалось обыграть теннисисток из Бразилии Лауру Пигосси и Луизу Стефани со счетом 7:5, 6:7 (1), 10:6. В финале им предстоит встреча с представительницей Испании Джорджиной Перес и спортсменкой из Венесуэлы Андреей Гамис. В одиночном разряде Анна Данилина выбыла из борьбы во втором круге, уступив Саре Эррани из Италии – 6:7 (4), 6:3, 0:6.

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Ключевые слова: Спорт,
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