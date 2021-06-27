НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанская теннисистка Дана Байдаулет завоевала свой первый титул ITF Juniors, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в Федерации тенниса Казахстана, финальные поединки одиночных и парных сеток завершились на турнире мировой серии ITF третьей категории до 18 лет «ITF Juniors SVYATOPETRIVSKE VILLAGE G3» в Украине.

Казахстанка Дана Байдаулет в решающем матче одиночки уверенно переиграла пятую сеянную, местную теннисистку Дарью Есипчук – 6:3, 6:1. Вчера в финале парного разряда наша спортсменка в дуэте с представительницей Литвы Умой Бакайтите в напряженном противостоянии одолела украинок Катерину Лазаренко/Аниту Сагдиеву со счетом 4:6, 6:3, 10:5.

Таким образом, Дана стала абсолютной чемпионкой турнира, первенствовав и в одиночном, и в парном разрядах.

Данный финал стал для казахстанки вторым в одиночном зачете юниорской возрастной категории ITF в нынешнем сезоне, а завоеванный чемпионский титул — первым в карьере.

«Рада была выиграть сегодня финальную игру. В целом, весь турнир прошёл отлично, чувствовала себя хорошо, получая удовольствие от каждого матча. По ходу соревнования я не проиграла ни одного сета в одиночке. С каждым турниром стараюсь совершенствоваться и показывать свой лучший теннис», – сказала после награждения Дана Байдаулет.



