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    20:46, 26 Июнь 2021 | GMT +6

    Теннисистка Дана Байдаулет завоевала свой первый титул ITF Juniors

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанская теннисистка Дана Байдаулет завоевала свой первый титул ITF Juniors, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в Федерации тенниса Казахстана, финальные поединки одиночных и парных сеток завершились на турнире мировой серии ITF третьей категории до 18 лет «ITF Juniors SVYATOPETRIVSKE VILLAGE G3» в Украине.

    Казахстанка Дана Байдаулет в решающем матче одиночки уверенно переиграла пятую сеянную, местную теннисистку Дарью Есипчук – 6:3, 6:1. Вчера в финале парного разряда наша спортсменка в дуэте с представительницей Литвы Умой Бакайтите в напряженном противостоянии одолела украинок Катерину Лазаренко/Аниту Сагдиеву со счетом 4:6, 6:3, 10:5.

    Таким образом, Дана стала абсолютной чемпионкой турнира, первенствовав и в одиночном, и в парном разрядах.

    Данный финал стал для казахстанки вторым в одиночном зачете юниорской возрастной категории ITF в нынешнем сезоне, а завоеванный чемпионский титул — первым в карьере.

    «Рада была выиграть сегодня финальную игру. В целом, весь турнир прошёл отлично, чувствовала себя хорошо, получая удовольствие от каждого матча. По ходу соревнования я не проиграла ни одного сета в одиночке. С каждым турниром стараюсь совершенствоваться и показывать свой лучший теннис», – сказала после награждения Дана Байдаулет.



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