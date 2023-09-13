Теннисистка Аружан Сагандыкова успешно стартовала на турнире в Тунисе

МОНАСТИР. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Аружан Сагандыкова (829-е место в рейтинге WTA) успешно начала выступление на турнире в Монастире (Тунис) в одиночном разряде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В 1/16 финала Сагандыкова встретилась с представительницей Индии Смрити Бхасин (974-е место) и разгромила ее в двух сетах — 6:2, 6:3. Следующей соперницей 18-летней казахстанки на турнире станет победительница матча Элена Ямшиди (Дания, 1094-е место) — Йоана Монева (Болгария, без рейтинга). Призовой фонд турнира в Монастире составляет 15 000 долларов.

Что касается выступлений Аружан Сагандыковой, то за последний месяц казахстанская теннисистка поднялась в рейтинге WTA более чем на 200 позиций.