17:43
16 Мая 2022 17:07
Теннисистка Анна Данилина вышла в 1/4 финала парного разряда турнира в Рабате
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Анна Данилина в дуэте с Ингрид Нил (США) в первом круге выиграли пару Ясмин Каббай (Марокко)/Екатерина Казионова (Россия) – 6:1, 6:2, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.
В финале квалификации одиночного разряда 26-летняя казахстанка уступила россиянке Екатерине Рейнгольд (331-я ракетка мира) в двух сетах – 5:7, 1:6.
Первая ракетка Казахстана Александр Бублик не смог выйти во второй круг турнира в Женеве.
В стартовой встрече Александр проиграл поляку Камилу Майхржаке со счетом 1:6, 7:6, 3:6.
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