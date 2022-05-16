16 Мая 2022 17:07

Теннисистка Анна Данилина вышла в 1/4 финала парного разряда турнира в Рабате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Анна Данилина в дуэте с Ингрид Нил (США) в первом круге выиграли пару Ясмин Каббай (Марокко)/Екатерина Казионова (Россия) – 6:1, 6:2, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

В финале квалификации одиночного разряда 26-летняя казахстанка уступила россиянке Екатерине Рейнгольд (331-я ракетка мира) в двух сетах – 5:7, 1:6.

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик не смог выйти во второй круг турнира в Женеве.

В стартовой встрече Александр проиграл поляку Камилу Майхржаке со счетом 1:6, 7:6, 3:6.