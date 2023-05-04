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Теннисистка Анна Данилина проиграла в полуфинале турнира в Испании

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
4 Мая 2023, 22:13
Теннисистка Анна Данилина проиграла в полуфинале турнира в Испании

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Первая ракетка Казахстана в парном разряде Анна Данилина сыграла в матче четвертьфинала на грунтовом турнире в Реусе и потерпела поражение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Анна Данилина потерпела поражение в трех сетах со счетом 3:6, 6:2, 8:10 в паре с испанской теннисисткой Аленой Большовой против испанско-нидерландского дуэта Анджела Фита Болуда — Аранча Рус.

За время встречи казахстанка и испанка исполнили одну подачу навылет и совершили две двойные ошибки. Также Анна Данилина и Алена Большова выиграли семь очков и три гейма подряд.

Таким образом, казахстанская спортсменка завершила выступление в парном разряде турнира.


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