Теннисистка Альбина Какенова завоевала дебютный титул серии ITF Juniors

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В индийском городе Дехрадун завершился турнир серии ITF Juniors среди игроков до 18 лет. Казахстанские юниорки произвели настоящий фурор: пробились в полуфиналы одиночного и парного разрядов, а в финале титулы разыграли между собой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

В матче за трофей одиночного разряда 15-летняя Альбина Какенова победила 16-летнюю Анастасию Крымкову со счетом 6:1, 6:4. Анастасия взяла реванш у Альбины в парном разряде, где в дуэте с Сатимой Тореген была сильнее Альбины и Арианы Гогулиной.