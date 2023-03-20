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    14:51, 20 Март 2023 | GMT +6

    Теннисистка Альбина Какенова завоевала дебютный титул серии ITF Juniors

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    Фото: ktf.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В индийском городе Дехрадун завершился турнир серии ITF Juniors среди игроков до 18 лет. Казахстанские юниорки произвели настоящий фурор: пробились в полуфиналы одиночного и парного разрядов, а в финале титулы разыграли между собой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

    В матче за трофей одиночного разряда 15-летняя Альбина Какенова победила 16-летнюю Анастасию Крымкову со счетом 6:1, 6:4. Анастасия взяла реванш у Альбины в парном разряде, где в дуэте с Сатимой Тореген была сильнее Альбины и Арианы Гогулиной.


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