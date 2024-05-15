Теннисисты Скатов, Жукаев и Евсеев вышли во вторые раунды «Челленджеров»

Тимофей Скатов (247 АТР) пробился во второй круг турнира серии «Челленджер» в Тунисе, передает агентство Kazinform со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

На старте казахстанец обыграл француза Бенджамина Бонзи (175 АТР) со счетом 5:7, 6:3, 6:2. Теперь Тимофей сыграет с Гийсом Брувером (Нидерланды).

Бейбит Жукаев (174 АТР) и Денис Евсеев успешно стартовали на «Челленджере» в Оэйраш (Португалия). Бейбит на двух тай-брейках разобрался с Готье Онклином (282 АТР) из Бельгии - 7:6 (7:3), 7:6 (9:7). В следующем раунде Жукаев сыграет с Пол Кипсоном из США.

А Денис Евсеев (177 АТР) оказался сильнее австрийца Лукаса Ноймайера (211 АТР) - 3:6, 7:5, 6:0. Во втором круге ему предстоит сыграть против американца Эмилио Навы (124 АТР).

Здесь же в Португалии Дмитрий Попко (223 АТР) на старте уступил бразильцу Густаво Хейде (182 АТР) со счетом 1:6, 2:6.