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    08:24, 26 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Теннисисты из Казахстана проиграли на старте Азиады в миксте

    Теннис
    Фото: Sports.kz.

    Казахстанские теннисисты Жанель Рустемова и Дмитрий Попко стартовали в смешанном разряда на Азиатских Играх в Ханчжоу (Китай), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Казахстанцы провели игру с индонезийским дуэтом Джесси Ромпис — Дэвид Сусанто и потерпели поражение в двух сетах с общим счетом 4:6, 2:6. Встреча продолжалась один час и шесть минут.

    Игра проходила на стадии 1/16 финала китайской Азиады в помещении.

    Отметим, что ранее Попко также сыграл второй матч в парном разряде вместе с Григорием Ломакиным. Казахстанские теннисисты потерпели поражение в трех сетах от дуэта из Южной Кореи.

    Теги:
    Спорт Азиатские игры
    Автор
    Ринат Дусумов
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