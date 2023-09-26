Теннисисты из Казахстана проиграли на старте Азиады в миксте

Казахстанские теннисисты Жанель Рустемова и Дмитрий Попко стартовали в смешанном разряда на Азиатских Играх в Ханчжоу (Китай), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанцы провели игру с индонезийским дуэтом Джесси Ромпис — Дэвид Сусанто и потерпели поражение в двух сетах с общим счетом 4:6, 2:6. Встреча продолжалась один час и шесть минут.

Игра проходила на стадии 1/16 финала китайской Азиады в помещении.

Отметим, что ранее Попко также сыграл второй матч в парном разряде вместе с Григорием Ломакиным. Казахстанские теннисисты потерпели поражение в трех сетах от дуэта из Южной Кореи.