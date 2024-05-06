Теннисисты Бублик, Жукаев и Куламбаева обновили свои рекорды в мировом рейтинге

Ассоциация-теннисистов профессионалов (ATP) и Женская теннисная Ассоциация (WTA) опубликовали обновленные рейтинги. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Лидер сборной Казахстана Александр Бублик улучшил своё положение на одну позицию, поднявшись на рекордное для себя 17-е место. Вторая ракетка страны Александр Шевченко опустился с 59-го места на 60-е.

Михаил Кукушкин расположился на 134-й строчке, Бейбит Жукаев обновил свой рекорд, поднявшись с 182-го на 174-е место. Улучшили свои позиции Денис Евсеев - 177-й, Дмитрий Попко - 223-й и Тимофей Скатов - 247-й.

В парном разряде Александр Недовесов остался на 42-й строчке.

В женском рейтинге Елена Рыбакина сохранила за собой четвертое место, Юлия Путинцева улучшила свое положение на девять позиций, поднявшись на 41-ю строчку, Аружан Сагандыкова поднялась на 754-е место, а Соня Жиенбаева на 878-ю позицию.

В парном разряде Анна Данилина поднялась на пять строчек и теперь 51-я в списке, Жибек Куламбаева также улучшила свое место в мировом рейтинге до рекордного для себя 138-го.