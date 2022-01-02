Теннисист Жукаев остановился в шаге от титула на турнире в Дохе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист упустил возможность завоевать сразу два титула на турнире серии ITF World Tennis Tour M15 с призовым фондом 15 тысяч долларов в Дохе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Сначала он в полуфинале одиночки уступил первой ракетке турнира из Швеции Драгосу Мадарасу – 1:6, 3:6. А затем в финальном матче парного разряда в дуэте с представителем Тайпея Рэйем Хо проиграл французам Тео Аррибажу и Луке Санчесу – 5:7, 4:6.