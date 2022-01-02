+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -19 °С
Алматы: -2 °С
USD 431.67 EUR 487.79
RUB 5.77 CNY 67.73
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Теннисист Жукаев остановился в шаге от титула на турнире в Дохе

2 Января 2022 20:44
Поделиться:
Теннисист Жукаев остановился в шаге от титула на турнире в Дохе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист упустил возможность завоевать сразу два титула на турнире серии ITF World Tennis Tour M15 с призовым фондом 15 тысяч долларов в Дохе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Новости по теме
Лионель Месси заразился коронавирусом
Промоутер чемпиона мира сделал заявление о бое с Жанибеком Алимханулы Свыше 100 физкультурно-оздоровительных комплексов построили в РК за последние два года Непобежденные казахстанские чемпионы поднялись в рейтинге WBA

Сначала он в полуфинале одиночки уступил первой ракетке турнира из Швеции Драгосу Мадарасу – 1:6, 3:6. А затем в финальном матче парного разряда в дуэте с представителем Тайпея Рэйем Хо проиграл французам Тео Аррибажу и Луке Санчесу – 5:7, 4:6.


Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт   #Теннис  
Поделиться:
Новости по теме
Лионель Месси заразился коронавирусом
Промоутер чемпиона мира сделал заявление о бое с Жанибеком Алимханулы
Свыше 100 физкультурно-оздоровительных комплексов построили в РК за последние два года
Непобежденные казахстанские чемпионы поднялись в рейтинге WBA
Популярное
1 457 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
2 Что будет с рынком жилья и ценами на квадратные метры в 2022 году
3 Кадровые назначения в РК за неделю
4 Пропавшего девять лет назад молодого человека нашли в Туркестанской области
5 Воздушный шар унес человека в Алматинской области
6 Полицейский спас жительницу Нур-Султана от наезда поезда
Читайте также
Непобежденные казахстанские чемпионы поднялись в рейтинге WBA
Тяжеловес из Казахстана ворвался в топ-5 рейтинга WBA
457 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
Что будет с рынком жилья и ценами на квадратные метры в 2022 году
Кадровые назначения в РК за неделю
Пропавшего девять лет назад молодого человека нашли в Туркестанской области
Воздушный шар унес человека в Алматинской области
Полицейский спас жительницу Нур-Султана от наезда поезда
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив