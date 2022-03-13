Теннисист Зангар Нурланулы сразится за очередной титул

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Юный казахстанец вышел в финал турнира второй категории Baseline Open U14 2022 серии Tennis Europe в Словакии среди игроков до 14 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

В полуфинале наш спортсмен разгромил первую ракетку Китая в своем возрасте Янхонг Ли со счетом 6:1, 6:1.

В финале 13-летнему Зангару предстоит сыграть против Зиго Шешко из Словении.

Юный казахстанец в финале этого же турнира, но в парном разряде в дуэте с завтрашним оппонентом по решающей игре в одиночке Зиго Шешко победил Янхонг Ли (Китай)/Ян Растица (Чехия) - 6:2, 7:5.