10 Июля 2022 17:44

Теннисист Зангар Нурланулы - финалист турнира первой категории во Франции

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - В столице Франции завершился турнир серии Tennis Europe первой категории среди игроков до 14 лет. Престижное соревнование собрало более 160 сильнейших игроков из 30 стран мира. От нашей сыграли первый сеянный данного турнира Зангар Нурланулы, а также Даниэль Тазабеков, Дамир Жалгасбай, Сатима Тореген и Ариана Гогулина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Лидер сборной до 14 лет Нурланулы в матче за титул в упорной борьбе уступил немцу Нильсу Макдональду - 6:7 (4:7), 4:6.

На пути к финалу Зангар в первых двух играх победил теннисистов из Франции - Ариана Калитеру и Кипрена Шивалира - 6:2, 6:2. Далее в 1/8 финала Зангар оказался сильнее итальянца Рафаэля Чиуэрнелли. В четвертьфинале Зангар прошёл уже настоящий тест в виде Эяда Мохаммеда Шерифа: в упорной борьбе наш спортсмен сломил-таки сопротивление цепкого египтянина 7:6 (3), 6:2. В полуфинале юный казахстанец разгромил четвёртую ракетку турнира - Тимео Труфелли из Франции 6:1, 6:2.

Традиция этого турнира - проводить матчи за трофей на знаменитых кортах Roland Garros, чтобы юноши и девушки чувствовали себя, как топовые игроки мира, и привыкали к атмосфере одной из главных теннисных арен планеты. Напомним, что на этом состязании в разные годы побеждали: Рафаэль Надаль, Гаэль Монфис, Стефанос Циципас, Карлос Алькарас и многие другие.

На турнире серии ITF Juniors пятой категории в городе Чолпон-Ата (Кыргызстан) отличный результат показал уроженец города Караганды Виталий Зацепин, который в финале уверенно обыграл местного спортсмена Ильгиза Камчибекова - 6:3, 6:1. В парном разряде Виталий в дуэте с Жакасом Козбаком уступил другим казахстанцам - Олегу Гусакову/Дархану Жакангеру - 7:6 (7:1), 1:6, 4:6.

На этом же турнире у девушек в парном разряде чемпионкой стала Анастасия Крымкова. В дуэте с Владиславой Андреевской (Кыргызстан) она разгромила Каракат Койлыбаеву и Дарью Шубину со счётом 6:1, 6:2.

В Грузии на соревновании ITF четвёртой категории среди игроков до 18 лет алматинка Инкар Дюсебай стала финалисткой парного разряда. В решающей игре Инкар с британкой Габи Паскаускас уступила турчанкам Ирем Кюрт/Дуру Соке - 6:1, 5:7, 11:13. В одиночном разряде этого турнира казахстанка дошла до полуфинала, где проиграла Натали Джани - 3:6, 6:2, 5:7.

Ещё один алмаатинец Роберт Каминский в Германии на турнире первой категории серии Tennis Europe среди юниоров до 12 лет стал финалистом в парном разряде. В одиночке юный казахстанец дошёл до полуфинала, где уступил россиянину Александру Куницыну со счётом 3:6, 3:6.