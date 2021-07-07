Теннисист Тимофей Скатов выиграл почти безнадежный матч в Перудже

ПЕРУДЖА. КАЗИНФОРМ - В первом раунде «Челленджера» в итальянской Перудже встречались Тимофей Скатов и местный спортсмен Лоренцо Густино. В упорном поединке победу одержал казахстанец. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Матч начался для Скатова достаточно неудачно. Он уже во втором гейме отдал свою подачу, подарив тем самым преимущество своему сопернику. После этого Тимофей целый сет собирался с мыслями, отдав заодно и еще один гейм на своей подаче. В итоге 6:1 - победа итальянца.

Во втором сете шла очень упорная борьба. Лоренцо сходу реализовал два брейк-пойнта и повел 4:0. Казалось бы, судьба матча решена, но не тут-то было. Казахстанец вернул две потерянные подачи, сравнял счет и довел игру до тай-брейка, где небольшое преимущество было у Скатова, что и позволило ему выиграть второй сет со счетом 7:6 (7:5), а в решающей третьей партии он добил соперника до неприличия – 6:0. Во втором круге наш теннисист сыграет против Ренцо Оливо из Аргентины.Там же, в Перудже, Дмитрий Попко в стартовом круге уступил итальянцу Флавио Коболли со счетом 6:2, 5:7, 6:7 (3:7).