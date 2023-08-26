Теннисист Тимофей Скатов впервые прошел в основную сетку US Open

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист, 128-я ракетка мира Тимофей Скатов пробился в основную сетку Открытого чемпионата США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

В финале квалификации Тимофей Скатов одержал победу в двух сетах над австралийцем Джеймсом Даквортом, занимающим 112-е место в мировом рейтинге, — 6:2, 6:2.

Встреча соперников длилась один час и четыре минуты. Спортсмены по три раза подали навылет, при этом Тимофей Скатов допустил одну двойную ошибку (Джеймс Дакворт — пять) и реализовал четыре брейкпойнта из восьми.

Тимофей Скатов является второй ракеткой Казахстана после Александра Бублика (27-я ракетка мира).

Ранее Тимофей Скатов провел второй матч квалификации одиночного разряда Открытого чемпионата США и в игре с представителем Италии Раулем Бранкаччио казахстанский спортсмен одержал победу в двух сетах с общим счетом 6:4, 6:3.