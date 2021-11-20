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Теннисист Тимофей Скатов проиграл в четвертьфинале «Челленджера» в Бразилии
20 Ноября 2021 18:07
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Молодой казахстанский теннисист Тимофей Скатов был близок к тому, чтобы пройти в полуфинал Челленджера в бразильском Кампинасе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ФТК.
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В четвертьфинале соревнований казахстанец уступил Тьяго Монтейро (94-я ракетка мира) со счетом 7:6 (7:4), 3:6, 6:7 (4:7). Встреча длилась 3 часа и 35 минут. За это время Тимофей оформил один эйс, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из 10-и.
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