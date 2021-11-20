+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -12 °С
Алматы: -4 °С
USD 430.43 EUR 486.39
RUB 5.87 CNY 67.42
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Теннисист Тимофей Скатов проиграл в четвертьфинале «Челленджера» в Бразилии

20 Ноября 2021 18:07
Поделиться:
Теннисист Тимофей Скатов проиграл в четвертьфинале «Челленджера» в Бразилии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Молодой казахстанский теннисист Тимофей Скатов был близок к тому, чтобы пройти в полуфинал Челленджера в бразильском Кампинасе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ФТК.

Новости по теме
Софья Берульцева и Нурканат Ажиканов завоевали бронзовые медали чемпионата мира по каратэ
Фонд Sport Qory окажет поддержку Фирузе Шариповой Спортивные состязания устроили для неработающей молодежи в Туркестане Чемпион мира бросил вызов Головкину после победы нокаутом

В четвертьфинале соревнований казахстанец уступил Тьяго Монтейро (94-я ракетка мира) со счетом 7:6 (7:4), 3:6, 6:7 (4:7). Встреча длилась 3 часа и 35 минут. За это время Тимофей оформил один эйс, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из 10-и.


Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт   #Теннис  
Поделиться:
Новости по теме
Софья Берульцева и Нурканат Ажиканов завоевали бронзовые медали чемпионата мира по каратэ
Фонд Sport Qory окажет поддержку Фирузе Шариповой
Спортивные состязания устроили для неработающей молодежи в Туркестане
Чемпион мира бросил вызов Головкину после победы нокаутом
Популярное
1 Житель СКО лишился машины на иностранном учете из-за долгов владельца
2 Есть ли вспышка пневмонии и бронхита среди детей Актобе - ответ врачей
3 Построить завод кобальт-никелевой продукции планируют в Бескарагайском районе ВКО
4 Касым-Жомарт Токаев посетил «Alatau Creative Hub» в Алматы
5 Заболеваемость коронавирусом в мире достигла максимума с конца августа
6 Видеообзор рабочего визита Касым-Жомарта Токаева в Алматы
Читайте также
Спортивные состязания устроили для неработающей молодежи в Туркестане
Чемпион мира бросил вызов Головкину после победы нокаутом
Житель СКО лишился машины на иностранном учете из-за долгов владельца
Есть ли вспышка пневмонии и бронхита среди детей Актобе - ответ врачей
Построить завод кобальт-никелевой продукции планируют в Бескарагайском районе ВКО
Касым-Жомарт Токаев посетил «Alatau Creative Hub» в Алматы
Заболеваемость коронавирусом в мире достигла максимума с конца августа
Видеообзор рабочего визита Касым-Жомарта Токаева в Алматы
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив