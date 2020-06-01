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вчера 23:26
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Теннисист Попко уступил в своем четвертом матче на выставочном турнире в США
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Дмитрий Попко продолжает своей выступление в рамках выставочного турнира в США Matchplay 120, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
В четвертом матче спортсмен потерпел свое первое поражение на соревнованиях. Его обидчиком стал Бьорн Фратанджело (США. Встреча завершилась со счетом 6:3, 1:6, 1:6. Примечательно, что ранее Попко уже обыгрывал Бьорна - 6:1, 6:3. В этот раз сильнее оказался американец.
Отметим, что турнир проходит по круговой системе.
Результаты Дмитрия:
Дмитрий Попко (Казахстан) - Маккензи Макдональд (США) - 6:4, 6:3.
Дмитрий Попко (Казахстан) - Роберто Сид (Доминиканская республика) - 6:3, 3:6, 6:1.
Дмитрий Попко (Казахстан) - Бьорн Фратанджело (США) - 6:1, 6:3.
Добавим, что матчи будут проходить в течение шести недель в нескольких городах США. Соревнования проходят по облегченным правилам и, конечно же, без зрителей. Также в них не принимают участие некоторые судьи, а также болбои.
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