Теннисист Недовесов вышел в четвертьфинал турнира в Португалии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Теннисист из Казахстана Александр Недовесов дебютировал в парном разряде турнира «Челленджера» в португальском городе Эшторил, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Со своим напарником Айсам-уль-Хаком Куреши из Пакистана казахстанец обыграл боснийско-сербский дуэт Томислав Бркич — Никола Качич в трех сетах со счетом 6:2, 3:6, 10:4 на встрече, которая продлилась один час и 20 минут.

Казахстанский и пакистанский теннисисты совершили одну двойную ошибку и исполнили четыре подачи навылет. Также Недовесов и Куреши выиграли шесть очков и четыре гейма подряд.

Казахстанец благодаря этой победе вышел в четвертьфинал грунтового турнира в Эшториле.