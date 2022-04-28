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    01:15, 28 Апрель 2022 | GMT +6

    Теннисист Недовесов вышел в четвертьфинал турнира в Португалии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Теннисист из Казахстана Александр Недовесов дебютировал в парном разряде турнира «Челленджера» в португальском городе Эшторил, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Со своим напарником Айсам-уль-Хаком Куреши из Пакистана казахстанец обыграл боснийско-сербский дуэт Томислав Бркич — Никола Качич в трех сетах со счетом 6:2, 3:6, 10:4 на встрече, которая продлилась один час и 20 минут.

    Казахстанский и пакистанский теннисисты совершили одну двойную ошибку и исполнили четыре подачи навылет. Также Недовесов и Куреши выиграли шесть очков и четыре гейма подряд.

    Казахстанец благодаря этой победе вышел в четвертьфинал грунтового турнира в Эшториле.


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    Спорт Теннис
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