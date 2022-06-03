Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Теннисист Недовесов пробился в полуфинал турнира в Великобритании
3 Июня 2022 10:46

Теннисист Недовесов пробился в полуфинал турнира в Великобритании

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Александр Недовесов пробился в полуфинал Челленджера в Великобритании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

А. Недовесов в паре с пакистанцем Айсамом Куреши в 1/4 финала международного турнира победил австралийца Алексея Попырина и американца Брендона Накасиму со счетом 6:3, 6:4. Сегодня в полуфинале казахстанско-пакистанскому дуэту предстоит сразиться с Дивиж Шараном (Индия)/Артемом Ситаком (Новая Зелания).

В первом круге этого же Челленджера Михаил Кукушкин уступил британцу Полу Джаббу — 4:6, 6:7 (9:11).


Читайте также
Жибек Куламбаева вышла в полуфинал теннисного турнира в Италии
Головкина и «Канело» официально предупредили насчет допинга
Дополнительные автобусы развезут болельщиков после матча Лиги наций в Нур-Султане
Международный рейтинговый турнир по видам борьбы стартовал в Алматы
Казахстанский боксер Василий Жиров вошел в мировой рейтинг всех времен
Проект «Арт спорт»: столичные предприниматели намерены закрыть кружки и спортсекции
Кайрат Ахметов прошел взвешивание и дуэль взглядов перед боем с японцем
Центрально-Азиатский отборочный турнир по настольному теннису стартовал в Алматы

Лента новостей

Архив