12:00
3 Июня 2022 10:46
Теннисист Недовесов пробился в полуфинал турнира в Великобритании
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Александр Недовесов пробился в полуфинал Челленджера в Великобритании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
А. Недовесов в паре с пакистанцем Айсамом Куреши в 1/4 финала международного турнира победил австралийца Алексея Попырина и американца Брендона Накасиму со счетом 6:3, 6:4. Сегодня в полуфинале казахстанско-пакистанскому дуэту предстоит сразиться с Дивиж Шараном (Индия)/Артемом Ситаком (Новая Зелания).
В первом круге этого же Челленджера Михаил Кукушкин уступил британцу Полу Джаббу — 4:6, 6:7 (9:11).
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