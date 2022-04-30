Теннисист Недовесов не пробился в полуфинал турнира в Португалии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Представитель Казахстана Александр Недовесов не смог выйти в полуфинал парного разряда турнира ATP 250 Estoril Open в португальском Эшториле, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Со своим напарником Айсам-уль-Хаком Куреши из Пакистана Недовесов в двух сетах уступил британскому теннисисту Джейми Маррею и новозеландцу Майклу Винусу — 4:6, 4:6.

За матч, который продолжался 1 час 19 минут, Недовесов и Куреши выполнили две подачи навылет против одной у соперников, допустили три двойные ошибки (Маррей и Винус — две) и реализовали один брейк-пойнт против трех у оппонентов.

В предыдущем круге казахстанско-пакистанский дуэт был сильнее боснийско-сербского тандема Томислав Бркич — Никола Качич — 6:2, 3:6, 10:4.



