Теннисист Ломакин уступил в финале турнира в Бразилии

7 Декабря 2022, 14:25

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Григорий Ломакин в дуэте с бразильцем Игором Хименесом стали финалистами парного разряда теннисного турнира серии ITF в Вакарии (Бразилия). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В матче за титул Григорий и Игор уступили бразильцам Жоао Лоурейро/Густаво Хейде.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:7 (5:7), 5:10.

Фото: olympic.kz