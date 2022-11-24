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Теннисист из РК Бейбит Жукаев не смог пробиться во второй круг «Челленджера» в Японии

24 Ноября 2022, 17:33
Теннисист из РК Бейбит Жукаев не смог пробиться во второй круг «Челленджера» в Японии

Теннисист из РК Бейбит Жукаев не смог пробиться во второй круг «Челленджера» в ЯпонииАСТАНА. КАЗИНФОРМ – Бейбит Жукаев завершил свое выступление на турнире серии «Челленджер» в японском городе Йоккаити. Казахстанец уступил японцу Юсуке Ватануки (173 АТР) со счетом 0:6, 1:4. В шестом гейме второго сета Бейбит получил небольшую травму и не смог завершить матч, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Воспитанник актауской школы тенниса в этом году добился отличного прогресса. Казахстанец начинал сезон 728-й ракеткой мира, на текущий момент в live рейтинге АТР Жукаев занимает 311-ю строчку и скорее всего завершит 2022 год в третьей сотне мирового рейтинга ассоциации теннисистов-профессионалов.

На «Челленджере» в итальянском городе Андрие, Михаил Кукушкин (223 АТР), сегодня 24 ноября сыграет матч второго круга против бельгийца Микаэля Гритца (264 АТР).


Фото: ktf.kz


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