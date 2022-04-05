Теннисист из Казахстана завершил выступления в «Челленджере» в Португалии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский теннисист Тимофей Скатов на турнире одиночного разряда мужского «Челленджера», который в эти дни проходит в португальском городе Оэйраш, выбыл в первом раунде соревнований, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В упорном матче 1/16 финала казахстанский спортсмен не сумел обыграть чешского теннисиста Лукаша Росола, уступив оппоненту в двух сетах с общим счетом 6:7, 6:7. Игра продлилась два часа и шесть минут.

На протяжении встречи Скатов не подал ни одной подачи навылет и допустил одну двойную ошибку, выиграл шесть очков и два гейма подряд.

Стоит отметить, что 31-го марта Скатов также выбыл из парных соревнований вместе с другим казахстанцем Денисом Попко.

Фото: sports.kz







