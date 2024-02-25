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    02:09, 25 Февраль 2024 | GMT +6

    Теннисист из Казахстана вышел в третий подряд финал в США

    Дмитрий Попко
    Фото: пресс-служба Федерации тенниса Казахстана

    Казахстанский теннисист Дмитрий Попко (325-е место в рейтинге ATP) вышел в финал турнира ITF в Нейплсе (США), передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    В полуфинале Попко победил в трех сетах доминиканца Роберто Сида Суберви (442-е место) — 6:3, 4:6, 6:2. Соперником казахстанца в финале будет эквадорский теннисист Андрес Андраде (649-е место).

    Для Дмитрия Попко это будет уже третий финал подряд на турнирах в США: ранее он завоевал титулы на турнирах в Санрайзе и Палм-Коуст. Также благодаря последним успешным выступлениям на данный момент у казахстанского теннисиста серия из четырнадцати побед.



    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Теннис США
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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