Теннисист из Казахстана вышел в третий подряд финал в США

Казахстанский теннисист Дмитрий Попко (325-е место в рейтинге ATP) вышел в финал турнира ITF в Нейплсе (США), передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

В полуфинале Попко победил в трех сетах доминиканца Роберто Сида Суберви (442-е место) — 6:3, 4:6, 6:2. Соперником казахстанца в финале будет эквадорский теннисист Андрес Андраде (649-е место).

Для Дмитрия Попко это будет уже третий финал подряд на турнирах в США: ранее он завоевал титулы на турнирах в Санрайзе и Палм-Коуст. Также благодаря последним успешным выступлениям на данный момент у казахстанского теннисиста серия из четырнадцати побед.





