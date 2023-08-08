Теннисист из Казахстана совершил рывок в рейтинге ATP

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Денис Евсеев существенно улучшил свое положение в обновленном рейтинге ATP, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Евсеев занимал 340-е место в одиночном разряде, а теперь поднялся на 309-е. На прошлой неделе казахстанец дошел до четвертьфинала турнира в Порту (Португалия). На этом «челленджере» Евсеев победил португальского теннисиста Жоау Домингеша (555-е место) — 6:2, 3:6, 6:3 — и американца Эмилио Наву (184-е место) — 3:6, 6:3, 7:5. В четвертьфинале Денис проиграл французу Жюлю Мари (242-е место) — 6:3, 6:7, 4:6.

Денис Евсеев входит в топ-5 лучших теннисистов Казахстана в одиночном разряде.





