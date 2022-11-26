Теннисист из Казахстана сотворил сенсацию и вышел в полуфинал турнира в Италии

26 Ноября 2022, 01:04

АНДРИЯ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин сыграл в четвертьфинале турнира одиночного разряда в итальянской Андрии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Кукушкин провел игру против австрийского теннисиста Юрия Родионова, который является 122-й ракеткой мира, и одержал победу в двух сетах со счетом 6:0, 7:5. Встреча продлилась один час и 32 минуты.

Во время матча Михаил исполнил одну подачу навылет и не допустил ни одной двойной ошибки. Кроме того, казахстанец выиграл шесть очков и семь геймов подряд.

Отметим, что казахстанский теннисист на данный момент располагается на 223-й строчке рейтинга ATP.