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Теннисист из Казахстана с победы стартовал на турнире в Бразилии

1 Декабря 2022, 19:29
Теннисист из Казахстана с победы стартовал на турнире в Бразилии

ВАКАРИЯ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Григорий Ломакин сыграл в матче первого круга на грунтовом турнире парного разряда в бразильской Вакарии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанец в паре с бразильским теннисистом Игором Хименесом провел встречу против местного дуэта Жоао Эдуардо — Виктор Тосетто и одержал победу. Матч завершился в двух сетах со счетом 6:1, 6:4.

На данный момент казахстанский теннисист занимает 1001-ю позицию мирового рейтинга АТР (Ассоциация теннисистов-профессионалов) в одиночном разряде. Хименес же располагается на 947-й строчке рейтинга.

Встреча проходила на стадии 1/8 финала бразильского турнира.

Фото: sports.kz


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