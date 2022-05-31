Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Теннисист из Казахстана проиграл на старте турнира в Польше
31 Мая 2022 07:23

Теннисист из Казахстана проиграл на старте турнира в Польше

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Теннисист из Казахстана Дмитрий Попко 30-го мая сыграл дебютный матч одиночного разряда на турнире серии «Челленджер» в Познани (Польша), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В матче с французским теннисистом Уго Гренье казахстанец потерпел поражение в трех сетах с общим счетом 4:6, 6:2, 4:6 во встрече, которая продлилась два часа и 56 минут.

За время встречи казахстанский теннисист совершил 10 двойных ошибок и исполнил девять подач навылет. Кроме того, казахстанец выиграл пять очков и три гейма подряд.

Встреча проходила на стадии 1/16 финала грунтового турнира в Польше. Д.Попко завершил выступления в одиночном разряде.


Читайте также
Призеров турнира по пожарно-спасательному спорту встретили с оркестром в Алматы
Ключи от квартир вручат актюбинцу - призеру XXIV сурдлимпийских игр
Дебют Казахстана во Всемирной гимназиаде выдался отличным - вице-премьер
Казахстанец стал третьим на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе
Юный казахстанский спортсмен стал стипендиатом олимпийской программы
Определились места проведения ЧМ 2023 и 2026 годов по хоккею с шайбой
Юные казахстанские таеквондисты завоевали 28 медалей турнира в Австрии
Определились первые победители молодежного ЧРК по тяжелой атлетике

Лента новостей

Архив