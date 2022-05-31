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31 Мая 2022 07:23
Теннисист из Казахстана проиграл на старте турнира в Польше
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Теннисист из Казахстана Дмитрий Попко 30-го мая сыграл дебютный матч одиночного разряда на турнире серии «Челленджер» в Познани (Польша), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
В матче с французским теннисистом Уго Гренье казахстанец потерпел поражение в трех сетах с общим счетом 4:6, 6:2, 4:6 во встрече, которая продлилась два часа и 56 минут.
За время встречи казахстанский теннисист совершил 10 двойных ошибок и исполнил девять подач навылет. Кроме того, казахстанец выиграл пять очков и три гейма подряд.
Встреча проходила на стадии 1/16 финала грунтового турнира в Польше. Д.Попко завершил выступления в одиночном разряде.
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