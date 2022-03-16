Теннисист из Казахстана пробился в следующий раунд «Челленджера» в США

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин пробился в следующий круг одиночного разряда мужского «Челленджера» в американском Финиксе (штат Аризона), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

В квалификации турнира казахстанец одержал уверенную победу над итальянским теннисистом Томас Фаббиано в двух сетах с общим счетом 6:3 и 6:2. Встреча продлилась один час и 27 минут.

Во время матча Кукушкин подал восемь подач навылет, допустил всего одну двойную ошибку и выиграл шесть очков подряд.

В первом круге квалификационного раунда казахстанец обыграл японца Го Соеда со счетом 6:2, 6:0.

Напомним, еще один казахстанский теннисист Андрей Голубев пробился во второй круг Мастерса в Индиан-Уэллс. В первом круге казахстанец в дуэте с немцем Александром Зверевым в двух сетах переиграл британца Дэниела Эванса и россиянина Карена Хачанова – 7:5, 6:3.