Теннисист из Казахстана пробился в полуфинал турнира в Швейцарии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев сыграл четвертьфинальный матч на турнире одиночного разряда в швейцарском Тримбахе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Теннисист из Казахстана провел встречу с российским спортсменом Яном Сабанином (1177-я ракетка мира) и одержал победу в двух сетах со счетом 6:4, 7:6.

После этой победы казахстанский теннисист сумел выйти в стадию полуфинала швейцарского турнира, где проведет игру с победителем австрийско-шведской пары Нойхрист — Фриберг.

Казахстанский теннисист занимает 318-й строчку мирового рейтинга АТР (Ассоциация теннисистов-профессионалов).





