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    01:36, 31 Май 2024 | GMT +6

    Теннисист из Казахстана пробился в четвертьфинал турнира в Италии

    Дмитрий Попко
    Фото: Sports.kz

    Казахстанский теннисист Дмитрий Попко провел свой второй матч на грунтовом турнире серии «Челленджер» одиночного разряда в итальянской Виченце, передает агентсво Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Спортсмен из Казахстана выступил на корте против местного теннисиста Федерико Арнабольди и одержал победу в двух сетах с общим счетом 6:3, 6:1. Игра продлилась один час и 25 минут и состоялась на стадии 1/8 финала.

    27-летний казахстанский спортсмен на данный момент располагается на 244-й строчке в рейтинге парного разряда АТР (Ассоциация теннисистов-профессионалов), а Арнабольди находится на 580-й позиции рейтинга.

    Теги:
    Спорт Италия спортсмены Казахстана Теннис
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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