РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:48, 08 Апрель 2022 | GMT +6

    Теннисист из Казахстана остановился в шаге от финала «Челленджера» в Марокко

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский теннисист Александр Недовесов не сумел выйти в финал парного разряда мужского «Челленджера» в Марракеше (Марокко), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Казахстанец в паре с пакистанским теннисистом Айсам-уль-Хаком Куреши уступил бразильско-испанскому дуэту Рафаэль Матос — Давид Вега-Эрнандес.

    Матч, который продлился один час и пятьдесят минут, завершился поражением Недовесова и Куреши в двух сетах с общим счетом 5:7, 6:7.

    За время игры пара Недовесова подала шесть подач навылет, совершила три двойные ошибки и выиграла четыре очка и три гейма подряд.

    Стоит отметить, что, таким образом, казахстанец завершает выступления в парном разряде «Челленджера».

    Ранее сообщалось, что Александр Недовесов вышел в полуфинал турнира ATP в Марокко.



    Теги:
    Спорт Теннис
    Сейчас читают
    Сегодня, 07:39
    Нокаутом завершился бой казахстанца в андекарде «Канело»
    Сегодня, 07:30
    Международный день пожилых людей отмечают в Казахстане
    Сегодня, 07:00
    1 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!