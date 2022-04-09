Теннисист из Казахстана остановился в шаге от финала «Челленджера» в Марокко

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский теннисист Александр Недовесов не сумел выйти в финал парного разряда мужского «Челленджера» в Марракеше (Марокко), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанец в паре с пакистанским теннисистом Айсам-уль-Хаком Куреши уступил бразильско-испанскому дуэту Рафаэль Матос — Давид Вега-Эрнандес.

Матч, который продлился один час и пятьдесят минут, завершился поражением Недовесова и Куреши в двух сетах с общим счетом 5:7, 6:7.

За время игры пара Недовесова подала шесть подач навылет, совершила три двойные ошибки и выиграла четыре очка и три гейма подряд.

Стоит отметить, что, таким образом, казахстанец завершает выступления в парном разряде «Челленджера».

Ранее сообщалось, что Александр Недовесов вышел в полуфинал турнира ATP в Марокко.



