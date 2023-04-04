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Теннисист  Григорий Ломакин  с победы стартовал на турнире в Индии

Ринат Дусумов
4 Апреля 2023, 20:47
Теннисист  Григорий Ломакин  с победы стартовал на турнире в Индии Фото: sports.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Григорий Ломакин провел матч первого круга на хардовом турнире одиночного разряда в индийском городе Ченнай, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанец сыграл с индийским теннисистом Огес Джайапракашом и одержал победу в двух сетах с общим счетом 6:3, 7:6.

На данный момент теннисист из Казахстана занимает 945-ю позицию мирового рейтинга АТР (Ассоциация теннисистов-профессионалов) в одиночном разряде.

Встреча проходила на стадии 1/16 финала турнира одиночного разряда в Индии. На предыдущем турнире в Майсуре Ломакин проиграл в первом круге.


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