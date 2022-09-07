Теннисист Григорий Ломакин пробился в четвертьфинал турнира в Таиланде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Григорий Ломакин в паре с представителем китайского Тайбэя Рэй Хо пробились в четвертьфинал «Челленджера» в Нонтхабури (Таиланд). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

На старте казахстанско-тайский дуэт переиграл хозяев турнира - Чайарина/Нойкора – 6:1, 7:6 (9:7).

В 1/4 финала Ломакину/Хо будут противостоять победитель пары Юнсунг Чун (Корея)/Ажэт Рэй (Новая Зеландия) – Синдзи Хазава/Юсукэ Ватануки (Япония).

Завершил борьбу на этом «Челленджере» Бейбит Жукаев (355 АТР). Во втором круге казахстанец уступил лидеру посева японцу Юсукэ Ватануки (242 АТР) – 3:6, 3:6.













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