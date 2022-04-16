Теннисист  Евсеев  остановился в шаге от финала «Челленджера» в Испании

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Теннисист из Казахстана Денис Евсеев сыграл в полуфинале турнира парного разряда мужского «Челленджера», который в эти дни проходит в Мадриде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В матче за выход в финал Евсеев в дуэте с турецким спортсменом Алтугом Челикбилеком уступил Рафаэлю Матосу и Давиду Вега-Эрнандесу из Бразилии и Испании соответственно в двух сетах с общим счетом 1:6, 3:6. Встреча продлилась всего 52 минуты.

Во время игры казахстанец и турок исполнили две подачи навылет и совершили одну двойную ошибку, выиграли три очка и один гейм подряд.

Стоит напомнить, что таким образом Евсеев завершил выступления на грунтовом турнире в Мадриде.



